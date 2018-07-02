Почему шины с натуральным мхом существенно изменят автоиндустрию

Почему шины с натуральным мхом существенно изменят автоиндустриюАвтотехнологии 152 Читати новину українською
Колеса, поросшие мхом, – это не старая изношенная резина, выброшенная на свалку автомобильной истории, это будущее автоиндустрии. Главная идея концепта в том, чтобы улучшить качество воздуха в загруженных транспортом мегаполисах.
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Источник: 24 Канал
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