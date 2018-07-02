14:19
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Автотехнологии

Почему шины с натуральным мхом существенно изменят автоиндустрию

Автотехнологии 152 Читати новину українською

Колеса, поросшие мхом, – это не старая изношенная резина, выброшенная на свалку автомобильной истории, это будущее автоиндустрии. Главная идея концепта в том, чтобы улучшить качество воздуха в загруженных транспортом мегаполисах.

Больше – смотрите в видео.

Теги: Автотехнологии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сегодня, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 559
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сегодня, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 1072
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
сегодня, 08:03 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
2039
"Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
сегодня, 01:01 "Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
907
В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
3 июля, 23:52 В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
1006
Евровидение 2018: онлайн-трансляция
12 мая , 23:57
Победитель Евровидения 2018 – Нетта Барзилай из Израиля
13 мая , 01:46
Украина на Евровидении 2018: какое место занял MELOVIN в финале
 13 мая , 01:42
Пасха 2018 в Украине: дата и традиции
 7 апреля , 07:08
Как продлить жизнь электрокару, если тот разрядился в дороге: новые тренды
 18 июня , 14:40
Инновационная аудиосистема: как элементы интерьера авто могут заменить динамики
 3 июля , 12:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук