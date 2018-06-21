Как выглядит инновационная мультимедийная система от Mercedes-Benz с искусственным интеллектом

Как выглядит инновационная мультимедийная система от Mercedes-Benz с искусственным интеллектомАвтотехнологии 43 Читати новину українською
Искусственный интеллект – один из самых популярных трендов в развитии современной науки и техники. Машины, которые разъезжают по улицам рядом с нами, с каждым днем становятся "умнее". Они все больше соответствуют нашим ожиданиям и потребностям и стилю жизни 21-го века в целом.
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Источник: 24 Канал
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