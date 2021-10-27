Меру пресечения в виде содержания под стражей Азарову избрали в Печерском районном суде Киева. Это решение там приняли еще 20 октября.

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Апелляцию будут рассматривать в начале ноября

Защита Азарова не замедлила с реакцией и обжаловала его. Апелляционную жалобу в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины будут рассматривать 3 ноября. Соответствующее судебное заседание начнется в 15:35.

Обратите внимание! Состав суда определили с помощью автоматизированной системы документооборота. Судьей-докладчиком будет Володмир Мельник, другие судьи – Татьяна Фрич и Юрий Слива.

Отметим, что хоть арест Азарова и был заочным, и все же он позволяет обвинению начать процедуру экстрадиции соратника Януковича в Украину.

В чем в Украине обвиняют Азарова

Дело о государственной измене Азарова касается так называемых "Харьковских соглашений", которыми на 25 лет продлили пребывание Черноморского флота России на территории Украины. В Офисе генпрокурора пояснили, что такие действия тогдашней власти искусственно создали предпосылки для увеличения иностранных войск в нашей стране, а также вторжения Вооруженных сил государства-агрессора и оккупации ими Крыма.

"Наши следователи получили оригиналы документов, которые свидетельствуют о целенаправленных действиях экс-премьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства", – в очередной раз отметили недавно в Государственном бюро расследований. Там также отметили, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности.