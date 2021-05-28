Армянские военные, говорят в Баку, открывали огонь сразу в нескольких направлениях. Речь идет о населенном пункте Ашагы Бузгов Нахичеванской Автономной Республики.
Ранее Азербайджан взял в плен 6 армянских военных: реакция Еревана
Ранение получил азербайджанский военный
В результате азербайджанец получил ранение в плечо. Военного госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. В ответ азербайджанские силы тоже открыли огонь.
Сообщаем, что ответственность за эскалацию в Нахичеванской зоне армяно-азербайджанской государственной границы полностью лежит на Армении. Призываем армянскую сторону воздержаться от провокаций и других действий, которые могут привести к обострению ситуации, и действовать ответственно,
– заявили в Минобороны Азербайджана.
Накануне Пашинян предложил вариант урегулирования ситуации
Отметим, что накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обнародовал план урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Пашинян предлагает, чтобы силы Армении и Азербайджана отвели на одинаковое расстояние от границы. На самой границе должны работать наблюдатели от России и ОБСЕ.