Азербайджан стал членом совбеза ООН после 17 туров голосования

Голосование за новых непостоянных членов совета безопасности началось еще в прошлую пятницу. Главный конкурент - Словения - упорно не хотела сдавать свои позиции.

Практически сразу стали известны 4 места: Гватемала, Марокко, Пакистан и Того. Впрочем, для того, чтобы определить представителя от восточноевропейских стран понадобилось несколько дней.

В конце концов Словения решила отозвать свою кандидатуру. Отметим, всего в Совет Безопасности ООН входят 15 государств. Пятеро: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция являются постоянными членами. Другие же обновляются на основе ротации: по 5 стран каждые 2 года.