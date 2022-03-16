Захватчики понесут сокрушительные потери в Украине. Чтобы оправдать свою циничную "спецоперацию" перед всем миром и гражданами России, они снимают пропагандистские ролики, привлекая подставных людей или вообще выдают успехи ВСУ за свои.

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Оккупанты вероятно готовят новую провокацию

Бойцы "Азова" продолжают героически защищать окруженный оккупантами Мариуполь и его жителей, ежедневно уничтожая вражескую технику и путинских убийц.

Сегодня же нам стало известно о запланированных россиянами провокациях, а именно о том, что московиты переодевают сволочь из так называемой "днр" в азовскую форму с целью дальнейшей дискредитации подразделения,

– добавили защитники.

В "Азове" предостерегли захватчиков, что за каждые преступные действия они получат безжалостный ответ. В свою очередь, украинцев призывали не поддаваться на провокации врагов.

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