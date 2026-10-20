Об этом сообщила начальник управления по делам ветеранов Ровенской областной государственной администрации Марина Королева.

Как работает автошкола для ветеранов

Проект реализуется Ровенской областной военной администрацией совместно с Ассоциацией ветеранов и предпринимателей Украины при содействии AZSTAR Business Management Company.

Учебные классы и автомобили автошколы адаптированы к потребностям людей с инвалидностью. Подготовка водителей категории B длится 2,5 месяца, а набор в группы происходит постоянно. В каждой группе обучаются 45 ветеранов.

Для проекта при содействии американской компании были предоставлены четыре грузовых электромобиля. Все они имеют необходимую сертификацию и оснащены ручным управлением. На этих автомобилях ветераны учатся управлять транспортом категории C1 – средними грузовиками.

Чем занимается AZSTAR в Украине

AZSTAR Business Management Company – американская компания, являющаяся официальным федеральным контрагентом Пентагона. В Украине она занимается поставками горюче-смазочных материалов, арендой коммерческого транспорта и инжинирингом в сфере добычи нефти и газа.

Совместно с Ассоциацией ветеранов и предпринимателей Украины компания также реализует проект VmiloDilo. Он направлен на реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь через предпринимательство и трудоустройство в сфере логистики.

Обучение вождению на адаптированных автомобилях для ветеранов и ветеранок с инвалидностью проходит в рамках реализации Стратегии ветеранской политики до 2030 года и Национальной стратегии безбарьерности, разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской.

В Ровенской области планируют создать ветеранское такси

В рамках ветеранской политики Ровенская областная государственная администрация планирует запустить в городе ветеранское такси. По замыслу, пассажирскими автомобилями будут управлять ветераны, а сам транспорт адаптируют для перевозки людей с инвалидностью. Реализовать проект планируют при содействии Украинского ветеранского фонда.

Ранее СМИ сообщали, что AZSTAR Business Management Company также будет содействовать проекту "Ветеранское такси", который реализует "Киев Милитари Хаб" совместно с Ассоциацией ветеранов и предпринимателей Украины.