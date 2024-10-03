Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха объяснила, когда же начнется бабье лето.

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Бабье лето 2024

Эксперт подчеркнула, "бабье лето" – это народная терминология. У синоптиков нет такого определения.

Птуха объяснила, что с метеорологической точки зрения те процессы, которые люди называют бабьим летом, можем фиксировать тогда, когда осенью наступил определенный период похолодания, снизилась температура или даже были первые заморозки. После снова начался период теплой, солнечной и спокойной погоды.

Тепло, которое было в сентябре, – никакое не бабье лето. Это полноценное метеорологическое лето, что продолжилось. У нас получился еще +1 месяц,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, будет ли бабье лето в этом году в таком классическом понимании, – посмотрим.

Если будет какое-то очередное повышение, антициклон, если повезет и это будет в сочетании с относительно теплой воздушной массой, тогда это можно будет назвать бабьим летом,

– подчеркнула синоптик.

Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра, в октябре средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +7 – +13 градусов, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.