Приготовьтесь к путешествию по самому трагическому отпуску года в лучших традициях. Поехали? Точнее, полетели... в Египет – в рамках нашего материала для гонзо-рубрики "Грех".

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Все за одного, один за всех

Почти каждый отпуск начинается одинаково. Традиция, так сказать... Нет, это не банька. На этот раз речь пойдет об аэропорте.

Только здесь, ожидая свой рейс, можно лучше ознакомиться с людьми – они будут сопровождать вас весь отпуск.

Миссия: забыть все правила этикета

Рядом с нами, например, сидит довольно приятная бабушка. Она держит в руках красную шляпу с большим бантом – точно такого же цвета, как и маникюр. Ее назовем исключением среди невоспитанных туристов – бабушки под прикрытием.

Да я с детьми, попросили. Мне лишь бы дети отдохнули, с внуками посидеть еду. Все для детей, все для детей…

– твердила она всем накануне поездки, чтобы не говорили "чего старая едет".

Потому что отдыхать в 60 лет – стыдно. Сама же тихонько выбирала самый красивый купальник на рынке. И ни в коем случае не подавала признаков радости! Она едет, потому что надо!

Очереди в украинском аэропорту – отдельный вид искусства. У каждого же было, когда перед вами стоит 1 человек, а потом внезапно появляется еще 10? Такой себе "гарри поттер на минималках".

Пошли-пошли, сколько будете стоять?

– шепчет мужчина лет 40-ка с дорожной подушкой на шее.

Вся дорогая семья перелезает под лентой, которая формирует очередь, и возмущается "что это тут понаставили".

Стоять в очереди некоторые не могут никак / Коллаж 24 канала

Лезет и Марина, и вуйко Игорь с женой Славой, и племянница Дарья, и 4-летний Давид. К счастью, последнему не нужно корчиться в собачьей позе – рост позволяет.

Они со мной, я им занимал место. Всем,

– объясняет мужчина остальным туристам в очереди, которые стоят молча, но с осуждающим взглядом.

Если "гарри поттеров на минималках" еще можно выдержать... чуть дальше от вас улыбается веселый молодой (или не очень) мужчина, который уже употребил немало "настроениеподнимающего" напитка. Если отдыхать – то по максимуму.

Ситуация "бинго", если ему составляют компанию несколько не очень спокойных единомышленников. В голове в этот момент пробегает: "Только бы не на мой рейс...".

Но разве судьба когда-то подводила? Конечно, эти дорогие друзья идут вместе с тобой. Если ты большой счастливчик – веселая компания умостится прямо позади твоего ряда. Разве не счастье?

Не разочаровывайся. В этой ситуации даже есть выбор:

либо ты весь полет слушаешь "Хто родився в січні…" и молишься, только бы не в твой отель...;

либо встаешь на "октябре" и присоединяешься к компании.

Решать тебе.

Такой тип туристов случается частенько / Коллаж 24 канала

Обратите внимание! "Грех" – это новая рубрика сайта 24 канала в гонзо-стиле. Материалы, написанные с сарказмом, сатирой и иронией, нацелены высмеять социальный рагулизм. "Грех" – это напоминание, что в мире нет черного и белого. Грешное может быть смешным. А смешное – грешным. Мы готовы смеяться над важными темами, чтобы их было слышно громче.



Автор проекта – заместительница главного редактора по мультимедийным вопросам Екатерина Козачинская.

Собака на сене

Под пение и с веселой компанией мы все же попадаем в египетский отель. Заселение в номер имеет свои особенности. Тут, так сказать, без 50 баксов не разберешься. После этого внезапно появляется и номер на берегу моря, и фрукты в постель, и страстный лебедь из полотенец на нем.

Но вернемся к украинцам.

Миссия: вместить на тарелку мировой рекорд

Что интересно, переступив порог отеля, все почему-то превращаются в Джои из "Друзей". Кажется, будто в головах людей включается режим: "Джои едой не делится".

Но если бы только не делились. Они набирают 10 гарниров, еще больше видов мяса, овощи, все салаты мира... и в конце шлифуют десертом.

Обычно такие туристы оставляют после себя стол, переполненный едой, потому что переоценили свои силы. Египетский персонал в такие моменты возмущенно смотрит им вслед и что-то бормочет. Наверное, желает хорошего отдыха.

Украинцы на all inclusive / Коллаж 24 канала: Богданы Гилей и Екатерины Козачинской

► Лайфхак от опытных туристов

В перерывах между приемами пищи они традиционно выпивают препараты для улучшения пищеварения – их лучше брать в отпуск пачками.

Они помогают желудку выжить, потому что такое количество пищи организм видит только дважды в год: на Рождество и Пасху.

Материал несет художественный характер, содержит субъективное мнение автора и не нацелен кого-либо обидеть. Весь визуал вымышленный.

Горько глотать, но жалко возвращать

Это люди, которые отдыхают "на все деньги". Даже когда в этом нет нужды.

Миссия: пользоваться даже тем, что ненавидишь

Они готовы использовать все, что предлагают, потому что это входит в стоимость, а деньги же заплатили. Кто же не слышал историй о тапочках, средствах гигиены, халатах.

Обычно в египетских ресторанах предлагается бонус – один бесплатный поход в платный ресторан с морепродуктами. Порой идут даже те, кто не любит морепродукты. Ну, заплатили же – помните, да?

На самом деле, нет ничего плохого в том, чтобы использовать все предложения полностью. Главное – чтобы отдых не превратился в "заполнение галочек в списке" при этом без всякого удовольствия. Помните, ваш отпуск не станет лучше от того, что вы "отбили все свои деньги". Отпуск – это возможность насладиться тем, что вам действительно интересно, и тем, чего вам на самом деле хочется.

Некоторые – похожи на Росса из "Друзей" / Коллаж 24 канала

Как овечка: не говорит ни словечка

Пока одни бегают по ресторану, пытаясь схватить все и сразу, другие лежат тюленем на пляже.

Миссия: Максимально не двигаться, потому что это можно делать и на работе

Обычно это люди, которые ждали отпуска как божьего благословения. Они не хотят ни на рыбок смотреть, ни манго по доллару покупать, ни фоткаться для завистливых друзей в фейсбуке.

Вместе с мохито по-египетски (в нем обычно плавает листочек мяты и что-то похожее на лимон) они лежат на пляже с раннего утречка до поздней ночки. При этом не произнося ни слова.

Иван, да пошли уже возьмем у гида ту экскурсию... дети порадуются, а фотографии какие будут! Пирамида прямо на ладони! Аня язык прикусит со своими Мальдивами,

– просит жена на пляже уже четвертый день подряд.

Но в ответ – тишина. Иван только дышит и хлебает а-ля мохито, подавая признаки живого.

Что ж, это вполне нормально – выбирать пассивный вид отдыха. Правда, главное – не пережариться на солнце.

Или пан, или пропал

Есть еще один вид "лежачих туристов", но они отличаются своей целью. Для этих людей наоборот друзья в фейсбуке – главные герои жизни.

Миссия: загореть так, чтобы все лопнули от зависти

Они накануне купили как можно больше средств для загара и готовы жариться все 10 дней. Конечно, брали 10 дней, потому что за 7 успеваешь только сгореть. Красным как рак и с облезлым носом – не то.

Этих людей видно издалека. Основные признаки:

у женщин – купальник с тончайшими завязками, а еще лучше – развязывать их, чтобы не было отпечатков;

у мужчин – как можно более короткие плавки, могут быть и закатанные, этакий хенд мейд;

они лежат, разведя ноги и руки – солнце должно попадать всюду;

каждые 10 минут бегут с шезлонга в море или бассейн – на мокрое тело лучше загар цепляется, проверено;

каждые 5 минут переворачиваются на шезлонге, как стейк на гриле;

фотографируются исключительно в последние дни отпуска, когда миссия выполнена.

Вы идите-идите в номер... я еще чуточку полежу и приду,

– топовая фраза.

К сожалению, меньшинство понимает, что так валяться под солнцем вредно, а если в час-пик, да еще и без SPF – вообще опасно. Потом домой возвращаются сгоревшие "сосисочки". И хорошо, когда последствия ограничиваются только этим.

Стоит помнить, что загар – опасен / Коллаж 24 канала

Двое третьего не ждут

Помните о компании веселых юнцов? Конечно, они поселились в вашем отеле. Без них – никак.

Миссия: выпить все в отеле и не отбросить копыта

Традиционно первый день отпуска у них начинается весело, заканчивается – не очень. Проблема в том, что такая компания не знает слова "стоп". Как говорят в Украине – не знает меры.

Они каждый вечер напоминают о себе, в то же время утром в их номере – мертвая тишина. Утро начинается точно не с кофе. Хорошо, если с холодненькой водички. Еще лучше – если не из-под крана (не повторять трюк в реальности).

Некоторые украинцы любят громко отдыхать / Коллаж 24 канала

Особенность такого вида туристов – они никогда не признаются, что выпили слишком много. Обычно в остром отравлении виноваты макароны с египетской кухни.

Да ты видел, как их делали вчера? Очередь стояла, они спешили – точно нехорошо приготовили. Такая тяжесть в желудке, знаешь? У тебя тоже? Такой сервис, ужас! За что деньги платили?

– возмущается самый разговорчивый из компании.

Другие только пьют воду, вытирают сморщившееся лицо полотенцем и покорно качают головами. Все правильно, макароны были ужасные.

Вспомнила баба, как девкой была

Компанию мужчин вспомнили, а женщины? Они тоже есть, никакого сексизма! Правда, обычно активнее, громче и веселее.

Миссия: оторваться на полную

Компания подруг 50+, которые наконец оставили семьи/работу и решили уделить время себе.

Это такая девичья поездка. Подруги зовут – неудобно как-то отказать. Я буду очень скучать, любимый…

– говорила она перед поездкой.

А потом коктейль, виски, истории об ужасной сотруднице и танцы под Виктора Павлика. Между этим – множество традиционных комплиментов от персонала:

"очинь красивый глаз";

"вазьму замуж, сколька верблюдав?";

"какой нога длинный, красивый".

История повторялась 7 раз.

Так хорошо отдохнули, загорали, купались. Новую страну увидели – знаешь, новые открытия, эмоции. Я скучала, любимый,

– говорила она после поездки.

Ничего плохого в том, чтобы перевести дыхание от обыденности, нет. Главное, конечно, чтобы этот "перевод дыхания" не мешал другим. Ну, и не добавлял хворост в костер стереотипного восприятия украинских женщин за границей.

Дурная голова ногам покоя не дает

Миссия: попробовать и увидеть все

Даже то, что нельзя. Даже то, что дорого. Даже то, за что потом стыдно. Эти люди хотят взять от отпуска максимум. Обычно именно им нужен отпуск после отпуска.

Они будут нырять 10 раз с аквалангом, отыщут безлюдный пляж, увидят редчайшую рыбу Египта и едва не заставят оживить фараона, чтобы тот с ними познакомился.

Эти люди обойдут всю территорию отеля – до последнего закоулочка. Зайдут даже за его пределы, потому что готовы отыскать все сокровища мира.

Все экскурсии гида – их.

Какой хароший семья,

– такой египетский титул могут получить только те, кто отдал последние деньги гидам на развлечения.

Что ж, любить активный отдых – вполне ок, если эта любовь настоящая. Но иногда люди просто не позволяют себе расслабиться, потому что считают, что просто полежать несколько дней (даже если очень хочется) – это плохо.

Отдыхайте так, как чувствуете / Коллаж 24 канала

Кто виноват? Невестка!

А про бабушку со шляпой помните? Там, оказывается, ехала вся семья. И дед, и сын с женой и двое детей. Внуки, конечно, цветы жизни... Однако море никто не отменял.

Традиционные семейные ссоры под плач ребенка – невероятное комбо. Стоит еще приправить ситуацию обвинениями и догадками, чего недостает младенцу.

– "Ей жарко. Андрей, раздень доченьку", – просит женщина.

– "Простудите ребенка! Совсем одурели, смотри какой ветер!" – выкрикивает бабушка. Та, что с красной шляпой.

– "Мама, не вмешивайся, мы лучше знаем", – хочет уладить конфликт Андрей. Он еще не знал, что лишь плеснул масла в огонь.

– "Не ори на мать. Такой малый был, а теперь гляди – страшный папа. Все знает лучше нас, все знает..." – бормочет дед.

Потом – образцовый семейный ужин, много улыбок на фото и милые сообщения в фейсбуке.

Будьте крепкой счастливой семьей – и вас печаль обойдет!

– заверила в своей соцсети жена Андрея, публикуя фото с любимыми свекрами.

Семья после невероятного и насыщенного дня разошлась по гостиничным номерам.

"Я больше с твоими никуда не поеду", – сказала мужу, ложась в постель.

Что ж, путешествовать большими семьями – может быть действительно круто. Но только если вы понимаете – вам комфортно всем вместе. Если же вы решили потратить единственный за долгое время отпуск на нежелательный совместный отдых только потому, что "так надо" или "кто-то обидится" – то вряд ли это закончится действительно отдыхом. Возможно, лучше подумать, как провести время с разными членами семьи так, чтобы всем было плюс-минус комфортно.

Каждая лягушка свое болото хвалит

Но каким бы плохим ни был отдых – есть тот, кто никогда не признается, что выбросил деньги на ветер. Стыдно.

Не было кораллового рифа?

– Мы не любим рыб.

– Мы не любим рыб. Далеко идти до пляжа?

– Обожаем гулять, осматривая каждый уголок новой страны.

– Обожаем гулять, осматривая каждый уголок новой страны. Несвежая еда?

– Поесть и дома можно.

– Поесть и дома можно. Плохая погода?

– Египетский дождь – невероятный, нам посчастливилось его увидеть!

– Египетский дождь – невероятный, нам посчастливилось его увидеть! Еще поедете?

– Конечно! Лучшего отеля не существует.

А можно, как вариант, признать все плюсы и минусы отпуска, и сделать свой следующий отдых поистине кайфовым.

Не мы одни

Конечно, туристы всех стран имеют таких персонажей. Особенно похвастаться могут за поребриком.

Однако это не значит, что не стоит воспитывать собственную культуру отдыха. Прежде всего для себя – чтобы действительно уметь отдыхать. Но и для того, чтобы не мешать другим, ну и не создавать новые мемы о "наших на отдыхе".

В основном, конечно, украинцы на отдыхе – прекрасные. Как и прекрасно то, что с каждым годом приобретают большую популярность путешествия за границу.

Важно! Все имена и ситуации вымышлены, несмотря на собственный опыт отпусков. Материал не намеревался кого-то обидеть, так как автор и сама, бывало, грешила хотя бы одним из этих видов. Упс...