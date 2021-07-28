Об этом американский президент рассказал во время выступления в штаб-квартире офиса директора Нацразведки США. Свои выводы он сделал после встречи с главой Кремля.

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В экономике России – нефтяные скважины и ядерное оружие

Путин возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Больше ничего. Эта экономика – восьмая из самых маленьких или крупнейших в мире? Он знает, что у него есть реальная проблема, что делает его еще более опасным, на мой взгляд,

– сказал Байден.

Байден вспомнил об угрозах от кибератак

Американский президент говорит, что Москва уже распространяет дезинформацию, которая может повлиять на ход выборов в США в 2022 году. Это, говорит Байден, является очевидным нарушение суверенитета. Также глава Белого дома упомянул и о кибератаках, которые могут навредить уже не виртуальному, а реальному миру.



Если мы окажемся в состоянии войны, настоящей войны со стрельбой с большим государством, то это будет следствием действий в киберпространстве,

– добавил Байден.



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Путин встречался с Байденом в Женеве

Отметим, что Байден встречался с Путиным в Женеве 16 июня 2021 года. Во время переговоров глава Белого дома поднимал вопросы кибербезопасности. Байден отметил, что дал понять Путину и позицию по вмешательству в американские выборы. Если ситуация будет повторяться, то он примет меры.