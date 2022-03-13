Он заявляет, что США не хочет вступать в Третью мировую войну. Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

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Байден не понимает, что эта Третья мировая война уже идет,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель 12 марта заявил, что есть подозрение, что Путин, вероятно, нападет на страну Европы. Однако, какие предположения, если Путин уже напал на Запад, как подчеркнул публицист.

По словам Пионтковского, понимание того, что Путин ведет войну против всего Запада с каждым днем, растет и должно в конце концов "прорваться".

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