Байден об обвале дома
Президент приказал федеральной помощи дополнить усилия штатов и местных организаций в связи с чрезвычайной ситуацией. Уже назначили ответственного за восстановление в пострадавших районах.
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Министерство национальной безопасности федерального агентства по чрезвычайным ситуациям предоставит пострадавшим программу для частных лиц и домохозяйств.
Министерство должно мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации,
– говорится в заявлении Байдена.
Ведомство также должно помочь местным органам в вывозе мусора с места инцидента.
Что известно о трагедии в Майами
- Ночью на 24 июня обрушился 12-этажный жилой дом. Из-за этого 99 человек объявили без вести пропавшими. Также известно, что 1 человек погиб, а 10 – пострадали.
- На место происшествия направили 80 бригад спасателей. Они искали под завалами жителей дома.
- Здание построили еще в 1981 году. Американцы пишут в соцсетях, что дом возвели на так называемой коралловой основе, а во время прилива улицы города затапливает вода.