Байден об обвале дома

Президент приказал федеральной помощи дополнить усилия штатов и местных организаций в связи с чрезвычайной ситуацией. Уже назначили ответственного за восстановление в пострадавших районах.

К теме В завалах дома в Майами исчезла сестра первой леди Парагвая, – Голос Америки

Министерство национальной безопасности федерального агентства по чрезвычайным ситуациям предоставит пострадавшим программу для частных лиц и домохозяйств.

Министерство должно мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации,

– говорится в заявлении Байдена.

Ведомство также должно помочь местным органам в вывозе мусора с места инцидента.

Что известно о трагедии в Майами