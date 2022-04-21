Единство в поддержку Украины

Об этом американский президент объявил во время обращения по поводу войны России с Украиной, сообщает 24 канал.

Байден объявил запрет российским кораблям заходить в порты США

Я сегодня объявляю о программе "Единство в поддержку Украины" для того, чтобы спасающиеся украинцы могли прибывать непосредственно в США. Это новая гуманитарная программа, которая дополнит другие юридические механизмы оказания помощи беженцам.

– сообщил Джо Байден.

Он также подчеркнул, что процесс эмиграции упростят, чтобы украинцы из Европы могли мигрировать в США. Программа ориентирована прежде всего на беженцев, не имеющих родственников в США.