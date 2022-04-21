Новый пакет военной помощи США Украине включает десятки гаубиц и тактические дроны. Об этом Байден рассказал на брифинге 21 апреля, сообщает 24 канал.

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Что входит в новый пакет помощи

Президент США Джозеф Байден пообещал Украине помощь в подготовке к новым стадиям войны, которую развязала Россия.

США и союзники действуют как можно быстрее, чтобы предоставить оборудование, которое нужно, чтобы защитить страну. На прошлой неделе я подписал пакет на 800 миллионов долларов Украине,

– заявил Байден.

В новом пакете включены поставки артиллерийских систем, гаубиц, боеприпасов для гаубиц и тактических дронов.

Какое оружие США поставляют в Украину

По словам президента США, за последние 2 месяца оружие в Украину перемещалось "с рекордной скоростью".

В частности, Соединенные Штаты Америки присылали в Украину боеприпасы, тысячи гранатометов, радарных систем, дронов, ПТО.

Также Белый дом пытался содействовать и облегчить предоставление оружия из других стран.

Байден добавил, что американская разведка помогает украинской и делится с ней необходимыми данными.

При этом он подчеркнул, что не обо всем оружии, которое США и партнеры передают в Украину, могут сообщать.

Обращение Байдена 21 апреля: смотрите видео