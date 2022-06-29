США усиливает военное присутствие в Европе

Об этом Джо Байден заявил во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках саммита Альянса в Мадриде.

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Сегодня я объявляю, что США укрепляют наши силы в Европе,

– сказал Байден, добавив, что НАТО будет усилено по всем направлениям во всех областях – на суше, в воздухе и на море.

Фактически это означает, что войска США опрокидывают в Европу значительные силы:

На военно-морскую базу Рота в Испании пришлют еще 2 эскадренных миноносца, увеличив их количество до 6.

Две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 отправят в Великобританию.

В Польше будет размещен штаб 5 американской армии, а в Румынию перебросят дополнительную бригаду. В странах Балтии появятся дополнительные американские подразделения, а в Германии и Италии усилят части противовоздушной обороны.

Страны НАТО также будут отдельно усиливать восточные и южные границы Североатлантического союза.

Кратко о саммите НАТО в Мадриде

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде планируют согласовать решение об увеличении количества войск высокой готовности до более чем 300 тысяч. Об этом ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже выступил на саммите. Во время своей речи он подчеркнул, что наше государство нуждается в гарантиях безопасности, которые ему могут предоставить в Альянсе.

В то же время Зеленский отметил, что результаты встречи этого года весь мир увидит уже во время следующего саммита. Если Североатлантический союз не развалится до тех пор. А помочь этому может именно российская агрессия и ее оружие.

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