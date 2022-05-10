При этом он подчеркнул, что США способны преодолеть инфляцию, поскольку сейчас имеют самое крепкое положение. Об этом Джо Байден заявил во время своего выступления, сообщает 24 канал.

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По его словам, снизить цены на топливо и продукты вполне реально по всему миру.

В марте выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на продукты у нас,

– заявил Байден.

Также президент США сообщил, что в настоящее время Вашингтон ищет пути, как вернуть украинское зерно на мировые биржи.

Украина может повлиять на снижение цен

Байден считает, что возвращение украинского зерна на мировые рынки будет способствовать снижению цен. Он добавил, что сейчас в Украине около 20 миллионов тонн зерна, которые необходимо вернуть на рынок. И сейчас Белый дом изучает способы, как это сделать.

Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок,

– заявил президент США.

Рост цен на продукты в мире: коротко о главном

Из-за войны России против Украины мировые цены на продовольствие выросли до исторического максимума. В частности, цены на зерновые выросли в марте на 17%, а индекс стоимости растительного масла увеличился на 23%.

Россия и Украина являются одними из крупнейших экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Раньше это экспортировалось Черным морем, но полномасштабная война России против Украины остановила украинский экспорт.

В FAO считают, что цены на пищевые продукты и корма могут возрасти на 20%, что усугубит массовый голод в уязвимых странах.

Страны Евросоюза и ООН пытаются найти пути избежания продовольственного кризиса в мире, который уже вскоре может возникнуть в результате войны России против Украины.

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