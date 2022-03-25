Глава Соединенных Штатов 25 марта совершит визит в Польшу. В Жешув американский президент прибудет из Брюсселя.

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Байден посетит Жешув

Президент Польши Анджей Дуда встретит Байдена в Жешуве. Город расположен на расстоянии примерно 80 километров от украинской границы. Главы стран обсудят там ситуацию с украинскими беженцами.

После этого президент США полетит в Варшаву.

К слову, накануне американский лидер сказал, что хочет в Польше встретиться с украинскими беженцами.

США о намерении принять украинских беженцев

Байден сообщил, что США примут до 100 000 украинцев, которые спасаются от российской агрессии. "Мы сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища тем, кто в опасности", – пояснил политик.

Ранее в СМИ писали, что Белый дом планирует рассмотреть инициативу, которая ускорит оформление виз для украинских беженцев, имеющих родственников-граждан США.

Обратите внимание – Байден хочет встретиться с украинскими беженцами в Польше: смотрите видео