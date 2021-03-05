Байден поговорил с президентом Еврокомиссии об Украине: будут координировать действия
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики пообщались о ситуации в Украине.
Источник:European Commission
Отметили, что политики разделяют стратегический взгляд на Россию.
Важно Байден на год продлил санкции против России из-за агрессии в Украине
Что известно о разговоре
Чиновники планируют координировать политику и меры касательно Восточной Европы. В частности, Байден и дер Ляен озвучили свое мнение относительно Украины.
Деталей пока не сообщают.
О чем еще говорили политики
- Задели темы Беларуси, Китая и Западных Балкан.
- Также делали акцент на тесном сотрудничестве США и ЕС для сдерживания пандемии COVID-19.
- Кроме того, лидеры договорились о приостановлении действия тарифов, связанных со спорами о воздушных судах Всемирной торговой организации.
Что Байден говорил об Украине раньше
- Еще в должности вице-президента США Байден 6 раз посещал Украину.
- Ранее президент Штатов отметил, что видит угрозу со стороны Кремля. Поэтому поддерживать Украину – жизненно важно как для США, так и для Европы.
- Ко Дню сопротивления оккупации Крыма Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Также – никогда не признают незаконную аннексию.
- Заметим, телефонного разговора между Зеленским и Байденом еще не было, однако его готовят.
- В Украине надеются, что Байден также примет участие в Крымской платформе, первый саммит которой состоится 23 августа 2021 года.
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