Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики пообщались о ситуации в Украине.

Отметили, что политики разделяют стратегический взгляд на Россию. Важно Байден на год продлил санкции против России из-за агрессии в Украине Что известно о разговоре Чиновники планируют координировать политику и меры касательно Восточной Европы. В частности, Байден и дер Ляен озвучили свое мнение относительно Украины. Деталей пока не сообщают. О чем еще говорили политики Задели темы Беларуси, Китая и Западных Балкан.

Также делали акцент на тесном сотрудничестве США и ЕС для сдерживания пандемии COVID-19.

Кроме того, лидеры договорились о приостановлении действия тарифов, связанных со спорами о воздушных судах Всемирной торговой организации. Что Байден говорил об Украине раньше Еще в должности вице-президента США Байден 6 раз посещал Украину.

Ранее президент Штатов отметил, что видит угрозу со стороны Кремля. Поэтому поддерживать Украину – жизненно важно как для США, так и для Европы.

Ко Дню сопротивления оккупации Крыма Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Также – никогда не признают незаконную аннексию.

Заметим, телефонного разговора между Зеленским и Байденом еще не было, однако его готовят.

В Украине надеются, что Байден также примет участие в Крымской платформе, первый саммит которой состоится 23 августа 2021 года.