Разговор между президентами США и Украины точно состоится. Об этом в интервью заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Разговор может быть до и после встречи
По словам Андрея Ермака, разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена может состояться дважды – до и после разговора с Путиным. Однако здесь есть несколько вариантов.
Точно будет один разговор с президентом, а может быть и два. Может быть, до – с госсекретарем, а потом – с президентом. Но точно будет,
– Ермак.
По словам главы Офиса президента, дипломатические отношения Украины и США находятся на самом высоком уровне. Представители обеих стран коммуницируют по нескольку раз в неделю.
Встреча Байдена и Путина: главное
- В России заявили о возможной онлайн-встрече Владимира Путина и Джо Байдена касательно НАТО и Украины. По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, она может состояться еще до конца 2021 года.
- В то же время президент США Джо Байден выразил намерение встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Однако американский лидер не уточнил, хочет ли отдельных встреч или совместных.