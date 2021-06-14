Самолет с Байденом приземлился в военном аэропорту Мелсбрук. Президент будет жить в посольстве США, в центре Брюсселя.

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Полиция блокировала дороги, где проезжал Байден

Зону аэропорта и дорогу из аэропорта до посольства блокировала полиция, пока по ним ехал кортеж Байдена. Однако теперь дороги разблокированы.

Саммиты ЕС и НАТО

Уже 14 и 15 июня Байден проведет встречи с лидерами Евросоюза и НАТО.

Лидеры Альянса должны обсудить вывод войск из Афганистана, дальнейший контроль ситуации в стране, стратегию отношений с режимами в России, Китае и Беларуси, изменения в стратегической концепции НАТО, учитывая новые внешние вызовы.

Обратите внимание! После этих переговоров Байден отправится в Женеву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.