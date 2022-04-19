Об этом сообщил журналист Стив Холланд, освещающий события Белого дома и политики США.

Важно Очень сильный политический и военный месседж, – Давыдюк о срочном совещании Байдена

Участие в разговоре приняли лидеры Канады, ЕС, Франции, Италии, Германии, Японии, НАТО, Польши, Румынии и Великобритании.

Интересно! Из распространённого американской администрацией расписания следует, что на звонок отведено не больше двух часов. Другие подробности разговора не приводятся.

В Белом доме добавили, что Байден проведет безопасный видеозвонок с союзниками и партнерами, чтобы обсудить постоянную поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности в рамках тесной координации.

Отметим, что к 18:00 канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал сообщение для прессы, после проведения конференции с Джо Байденом и высшим руководством стран-членов ЕС, НАТО, Японии и Британии.

Николай Давыдюк рассказал о срочном совещании Байдена: смотрите видео