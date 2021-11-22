Как сказал Лавров, тему Украины затронут в любом случае. Правда, ни сроки встречи, ни ее формат пока неизвестны.
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В каком именно контексте будут обсуждать ситуацию в Украине – тоже тайна.
Во время очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, бесспорно, украинская тема так или иначе возникнет,
– сказал Лавров.
В то же время министр отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине. Лавров аргументировал это тем, что для этого есть нормандский формат.
"Я имею в виду группу, где непосредственно работают Донецк, Луганск и Киев с помощью ОБСЕ и России. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", – добавил глава МИД России.
Также Лавров заявил, что США могут "сильнее повлиять на Украину", чем кто-либо другой.
Встреча Байдена и Путина: что известно
- В России заявили, что Джо Байден и Владимир Путин в ближайшее время могут провести онлайн-переговоры по НАТО и Украине.
- Пресс-секретарь президента страны-агрессора Песков отметил, что разговор возможно состоится до конца 2021 года, а возможно и позже.
- В то же время в США не готовы анонсировать контакты с Москвой на высшем уровне.
Ранее президенты США и России общались 2,5 часа, а затем провели отдельные пресс-конференции. Во время встречи американский лидер в очередной раз решительно подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности нашего государства.