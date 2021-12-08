Путін всі останні місяці послідовно підвищував ставки навколо України.

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І дещо за це вже отримав: з проєкту оборонного бюджету США зникли додаткові санкції щодо "Північного потоку-2" та російського суверенного боргу.

Звісно, вони там можуть ще з'явитися, адже Байден доволі послідовно здійснює політику батога та пряника щодо Росії.

Останнім часом і США стали підвищувати ставки – тактика правильна, але містить чимало загроз ескалації.

Саме тому рішення підтримувати діалог між США та РФ щодо нас – новина ще не хороша, проте, обнадійлива.

Путін не зміг переграти Байдена / фото kremlin.ru

Але не чекайте, що Путін швидко відведе свої війська – йому потрібен важіль на нас і Сполучені Штати.

Це поки що не кінець російської гри, але черговий тайм Путін точно не виграв.

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