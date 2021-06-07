Большую угрозу он видит, подражая Дональда Трампа, в Китае. Такое мнение в прямой трансляции с Алексеем Печием высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

К теме Запад против России – решающая неделя: прямая трансляция интервью Марка Фейгина

Китай – серьезный враг для США

По его словам, американские власти сконцентрированы на том, чтобы противостоять Китаю. Потому что это государство для него серьезный враг.

Сейчас, к сожалению, Байден видит главную угрозу, как и вся его администрация, следуя Трампу, Китай, а не Россию,

– подчеркнул Фейгин.

Он отметил, что в Соединенных Штатах Америки серьезно не расценивают Россию: ни с экономической стороны, ни с военного потенциала, ни с культурологического прогноза.

Фейгин: у Москвы нет, чем противостоять США

"У Москвы нет ничего, чтобы по-настоящему противостоять США", – заметил российский правозащитник. Поэтому Байден с главой Кремля Владимиром Путиным будет разговаривать не о правах человека.

Онлайн-трансляция с Марком Фейгиным: смотрите видео