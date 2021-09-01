У Байдена анонсировали, что политики обсудят новые инициативы для преодоления климатического кризиса, а также для укрепления энергетической безопасности.

Важно: Зеленский и Байден проведут встречу: что известно о ее темах и формате

Какую инициативу обсудят

Речь идет о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который будет возглавлять Минэнергетики. В Белом доме подчеркнули, что целью диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность. Это будет происходить благодаря реформам и сокращению выбросов парниковых газов.

Кроме того, рассмотрят другие инициативы по изменению климата и последующее устранение последствий "Северного потока-2".

Обратите внимание! Зеленский в США встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Украинский президент назвал российский газ "самым грязным в мире".

Что известно о встрече Зеленского и Байдена