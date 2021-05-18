Об этом свидетельствуют данные налоговых деклараций за 2020 год, обнародованные на сайте Белого дома.
Важно Сколько успели заработать самые богатые люди США за первые 100 дней президентства Байдена
Состояние Байдена
Американский лидер отчитался о годовом доходе в размере 607,3 тысячи долларов. Он вместе с женой Джилл заплатили 186,6 тысячи долларов в виде подоходного налога на федеральном уровне и на уровне штатов.
Еще 30 тысяч долларов супруги направили на благотворительность. Из них – 10 тысяч долларов ушли фонду помощи детям имени их умершего сына Бо Байдена.
Сколько заработали другие политики
Также свою налоговую декларацию обнародовали вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф. Они заработали в 2020 году 1,7 миллиона долларов, заплатив 803,9 тысячи долларов в виде подоходного налога и потратили 27 тысяч долларов на благотворительные цели.
Добавим, что ставка подоходного налога в США отличается в зависимости от дохода и семейного положения налогоплательщика. Для Байденов ставка составила 25,9%, для Харрис и Эмхоффа – 36,7%.