Об этом свидетельствуют данные налоговых деклараций за 2020 год, обнародованные на сайте Белого дома.

Важно Сколько успели заработать самые богатые люди США за первые 100 дней президентства Байдена

Состояние Байдена

Американский лидер отчитался о годовом доходе в размере 607,3 тысячи долларов. Он вместе с женой Джилл заплатили 186,6 тысячи долларов в виде подоходного налога на федеральном уровне и на уровне штатов.

Еще 30 тысяч долларов супруги направили на благотворительность. Из них – 10 тысяч долларов ушли фонду помощи детям имени их умершего сына Бо Байдена.

Обратите внимание! Бо Байден умер от рака головного мозга на 47-м году жизни.

Сколько заработали другие политики

Также свою налоговую декларацию обнародовали вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф. Они заработали в 2020 году 1,7 миллиона долларов, заплатив 803,9 тысячи долларов в виде подоходного налога и потратили 27 тысяч долларов на благотворительные цели.

Добавим, что ставка подоходного налога в США отличается в зависимости от дохода и семейного положения налогоплательщика. Для Байденов ставка составила 25,9%, для Харрис и Эмхоффа – 36,7%.

Интересно! Законы США не обязывают президентов публично отчитываться о налогах. Предшественник Байдена Дональд Трамп отказывался это делать, но его декларации публиковало Управление служебной этики в государственных органах США.