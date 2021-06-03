Кроме того, политики обсудили предстоящую встречу лидеров G7 и саммит НАТО. Также обратили внимание на усилия по распространению вакцин против коронавируса и координацию в области кибербезопасности.

Кстати Путин видит себя "смотрящим" за районом, а Байдена "решалой", – Пионтковский

С Россией будут "тяжелые дни"

Салливан отметил, что "с Россией ждут тяжелые дни", поскольку есть вопросы, по которым у стран – глубокие разногласия. Также, по словам американского советника, есть действия, на которые нужно давать решительный ответ.

Они говорили о приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы,

– говорится в сообщении Белого дома.

Кроме этого, советники обсудили "Северный поток-2". В частности, обеспокоенность США из-за рисков, которые газопровод несет для Украины и европейской энергетической безопасности.

Что этому предшествовало