Однако вряд ли такая участь постигнет американского главу в ближайшее время. Об этом 24 каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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По его словам, импичмент – это серьезное дело. Какие именно могут быть основания тоже непонятно.

Думаю, Байдену до этого далеко,

– считает Дубовик.

И добавил, что рост цен – это не повод объявлять импичмент, поскольку инфляция происходит по всему миру.

"Все разговоры о том, что он не способен управлять страной – физически или психологически – это полный бред. Он абсолютно в нормальном состоянии. Поэтому это вбросы радикальной позиции и на них не нужно обращать внимания", – добавил специалист.

Рейтинг Байдена упал

Другое дело, как подчеркнул эксперт, это низкий рейтинг американского главы. Однако такая ситуация вполне нормальна для демократической страны. И это не тоже означает, что основания для импичмента есть.

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Угроза импичмента Байдена: что известно

Как отмечают в издании, если Байден проигрывает выборы, ему может грозить импичмент, поскольку ведущие республиканцы уже сообщали, что намерены его инициировать.

Так, в январе сенатор-республиканец Тед Круз сказал, что для импичмента Байдена будет "множество оснований".

Позже, в апреле, представитель Круза Кен Бак говорил о том, что судебный комитет Палаты представителей "проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент".

В мае стало известно о результатах опроса Массачусетского университета, согласно которым 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент Байдена.

Справка. Для устранения президента нужно большинство в две трети голосов в Сенате. Такого не было никогда и маловероятно, что республиканцам отдадут нужное для этого количество мест уже в 2023 году.