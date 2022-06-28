БПЛА "Байрактор" стал любимцем всех украинцев. С его помощью нашим героям удается наносить врагу огромные потери и эффективно уничтожать русских кафиров.

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Поляки собирают на "Байрактар" для Украины

Инициатива литовцев всколыхнула всю Украину. Им удалось собрать деньги на покупку "Байрактара" для Украины.

Впоследствии волонтер Сергей Притула объявил о кампании сбора средств "Народный "Байрактар". Украинцам и предпринимателям удалось собрать деньги на 4 беспилотника. Компания, производящая "Байракторы", заявила, что поражена солидарностью украинцев и предоставит БПЛА бесплатно, а собранные деньги попросила перечислить потребности наших героев.

Поляки решили показать, что тоже способны на такой фантастический поступок. Журналист Славомир Сераковский запустил сбор денег на "Байрактар" для ВСУ.

Литовцы мгновенно собрали средства и компания, производящая Bayraktars, решила подарить одну Украину, а собранные деньги использовать для помощи населению. То же повторилось со следующими, на которые собрали деньги украинцы! Теперь настал наш черед,

– сообщил Сераковский.

Журналист также призвал поляков не наблюдать безразлично за тем, как российские кафиры убивают украинцев.

Сбор продлится 30 дней, цель – собрать 4,5 миллиона злотых.

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