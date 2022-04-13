Ему уже не удастся избежать наказания. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в телемарафоне, передает 24 канал.
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Дальше его (Медведчука – 24 канал) ждет суд, избрание меры пресечения, точнее ее подтверждение – содержание под стражей,
– сказал глава СБУ.
Он добавил, что надеется, что в будущем Медведчука ждет справедливый приговор. В частности, по угольному делу, а также "трубы Медведчука", где он фигурирует.
И добавил, что задержание Медведчука дает четкий сигнал каждому предателю Украины, что он не уйдет от наказания и СБУ сделает все возможное для этого.
К слову – Медведчука задержали благодаря усилиям СБУ: смотрите видео