По словам Ивана Баканова, он понимает, что все стремятся к "сочным деталям" этого задержания, но есть ряд процессуальных моментов. В конце концов, есть специфика работы спецслужб, поэтому нельзя раскрыть все нюансы задержания.

Важно Медведчука должны были лодкой перевезти через границу в Приднестровье, а там уже ждала группа ФСБ

"В то же время кое-что интересное, конечно, могу рассказать", – добавил Глава Службы безопасности Украины.

Это действительно была сложная и опасная для многих участников спецоперация, длившаяся больше месяца. Подчеркиваю – в военных условиях,

– отметил Иван Баканов.

"Президент дал поручение Службе безопасности и мы активизировали все наши возможности, чтобы выполнить и найти господина Медведчука. Было проведено очень много аналитической, оперативной, агентурной работы, которая привела к Медведчуку и это позволило завершить эту спецоперацию успешно", – сообщил Баканов.

Кроме того, он подчеркнул, что во время этого им противостоял не просто Медведчук. С противоположной стороны был очень мощный враг – ФСБ, которая стремилась вывезти кума Путина за границу.

"Российские спецслужбы для реализации плана привлекли лидеров преступного мира нашего государства и, к сожалению, коррумпированных правоохранителей. ФСБ задействовала все возможности для того, чтобы замаскировать свои планы", – добавил Баканов.

Важно – Медведчука задержали благодаря усилиям СБУ: смотрите видео