Ризик повномасштабного вторгнення Росії зберігається

Росія продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною.

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І хоча Кремлю повномасштабне вторгнення принесе суттєві втрати, цілком ймовірно несумісні з життям, але Путіна і Ко це може не зупинити.

А, значить, ми маємо нарощувати свою військову спроможність. Виробництво, закупівлі, поставки міжнародних партнерів, навчання… Все це має бути на першій позиції наших пріоритетів.

Чим сильніші ми будемо, тим дорожче Кремлю коштуватиме агресія, а, значить, тим менше шансів, що вони оберуть саме військовий шлях тиску. Ми, зі свого боку, повинні отримати бодай базові знання щодо дій у випадку збройної агресії.

Українська влада продовжує "шукати мир в очах Путіна"

Остання заява керівника Офісу Президента про тристоронню зустріч США, України та РФ чергове тому підтвердження.

Це свідчить про викривлену оцінку ситуації на Банковій. А, значить, послаблює нас.

Ризик "пошуку миру" в нормандському форматі через спробу добитися виконання мінських угод за російським сценарієм зберігається.

Банковій треба позбутися кротів та забути про "мир з Путіним". Його не може бути.

Енергетика – місце, куди Кремль буде тиснути ще сильніше

Обмеження поставок газу, вугілля та електрики спричиняє ланцюгову реакцію. Зростає ціна на енергоресурси – зменшується виробництво – зростають ціни на всі товари – зменшується рівень життя населення – зростають витрати з бюджету – збільшується соціальне невдоволення…

Енергетичний виклик – не спринт, а марафон.

Питання енергетичної безпеки, запасів енергоресурсів, диверсифікації джерел постачання, нарощування власного видобутку, побудови нових потужностей, енергоефективності, взаємодія з міжнародними партнерами в питаннях енергетики та узгодження кроків… Це все ще один наш пріоритет.

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Кількість та масштаб кібератак збільшуватимуться.

Кремль майстерно користується цим інструментом та продовжуватиме це робити.

Кібербезпека – ще один наш пріоритет.

Інформаційна війна набиратиме обертів

Росія майстер по створенню паралельної реальності. Вона має потужні інформаційні війська, якими майстерно користується.

Влада має приділяти значну увагу офіційним комунікаціям. Українці та світ мають постійно отримувати достовірну інформацію та правдиві відповіді на питання, що їх турбують, з офіційних джерел. Будь-яку прогалину в інформації або брехню Кремль використає на свою користь.

Інформаційна гігієна – must do для кожного.

Кремль розколюватиме Україну зсередини

Політичні переслідування, чвари між собою, неузгодженість, роз'єднання проукраїнських сил… Це все робить нас слабшими.

І для влади, і для нас – згуртованість, єдність та відкладання "на потім" наших внутрішніх суперечок – нагальний порядок денний.

Єднання західного світу навколо України – заважає Кремлю

Розмови на недипломатичній мові, принизливі висловлювання в бік Євросоюзу, військові провокації, дискредитація ОБСЄ, п'ята колонна в Україні, що зриває виконання наших зобов'язань перед міжнародними партнерами…

Росія вдається до різних методів, якими добивається, щоб партнерів України в світі було менше та між ними був розкол.

Ми маємо це враховувати під час кожного кроку, обов'язково виконувати свої зобов'язання перед нашими партнерами та всіма доступними методами у всіх можливих сферах посилювати взаємодію.

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Кремль боїться санкцій, хоча й намагається це приховати

Кожного разу, коли мова заходить про конкретні санкції та розслідування, Кремль непомітно робить крок назад.

Ми маємо працювати з санкційним інструментом як всередині країни, так і ззовні. Так само, як з правом: міжнародним та національним, антимонопольним та кримінальним.

Кремлю потрібен хаос в Україні

Все, що може спровокувати хаос, Кремль буде робити.

Ми ж навпаки, повинні бути сконцентрованими, виваженими, спокійними.

Ми не маємо відволікатися на штучні провокації та неважливе, сіяти паніку, розносити фейки. Перш ніж щось зробити, що може послабити Україну – ми повинні подумати чи варто.

Агресія Кремля – це не про дні та місяці. Це надовго

Нам треба готуватися до марафону у всьому. В обороні, в енергетиці, в економіці, в реформах.

Вступ до НАТО – мета, до якої ми маємо йти, щоб здобути перемогу у цьому марафоні. Але мета не просто вступити до НАТО, а дійсно відповідати найкращим стандартам альянсу.