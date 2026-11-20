Об этом рассказал Виталий Кличко в Telegram.

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Ограничения движения и состояние переправ

В результате атаки повреждения на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Там движение с правого на левый берег полностью закрыли.

Повреждение также получил Дарницкий мост столицы. Степень разрушений конструкций специалисты смогут исследовать только после завершения воздушной тревоги.

Кроме того, произошло повторное попадание в Южный мост, где проезд остается существенно ограниченным: движение разрешено только с левого на правый берег для автотранспорта весом до 10 тонн и общественного транспорта весом до 18 тонн.

Из-за серьезных сложностей с сообщением между правым и левым берегами Виталий Кличко призвал жителей без острой необходимости не выезжать в город на личном транспорте. Руководителям предприятий и учреждений рекомендовали по возможности ввести для сотрудников график удаленной работы.

Ранее, 17 ноября, российские войска уже нанесли удар по киевским мостам баллистическими ракетами, повредив Северный и Южный путепроводы.