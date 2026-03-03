Европе надо подготовиться серьезно: авиаэксперт назвал реальные возможности иранской баллистики
- Иранские баллистические ракеты могут достигать Европы, что создает угрозу для континента.
- Соединенные Штаты и Израиль уничтожили значительное количество иранских целей, но военные возможности страна все еще сохраняет.
Военный портал Defense Express опубликовал карты условной зоны действия иранских баллистических ракет. Они могут добраться до Европы. Что касается их "Шахедов", то эти дроны-камикадзе уже долетали до Польши через Украину и Беларусь. Учитывая это, для Европы есть угроза применения иранских средств поражения.
Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что такая угроза существует уже длительный период, ведь Иран в течение нескольких лет пугает весь мир ядерным оружием.
Потенциал Ирана ослабляется, но ЕС стоит быть готовым
Сегодня Европе, как отметил авиаэксперт, следует серьезно подойти к вопросу необходимости улучшить свои способности защищать воздушное пространство. В частности путем развертывания дополнительных систем ПРО, средств малой противовоздушной обороны для противодействия ударным беспилотникам.
Иран активно проводил программу публичных угроз и постоянно показывал большое количество вооружения, которое имеет. Однако за первый день войны в результате действий Израиля и Соединенных Штатов было уничтожено почти 500 целей на территории Ирана. В общем иранские склады с ракетами и оружием уже существенно пострадали,
– констатировал Храпчинский.
Более того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американцы еще не ударили по всем целям, которые есть в Иране. Этот процесс постепенный. То есть, вероятно, склады с вооружением или другие объекты дальше будут подвергаться ударам.
"Иран действительно длительное время разворачивал свои программы по производству оружия, которые были серьезно связаны с Россией. Но их количество точно не позволило бы Тегерану вести долговременную войну", – убежден Храпчинский.
Подытоживая, авиаэксперт отметил на том, что если бы в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году состоялись такие удары по стране-агрессору, как сейчас по Ирану, то Москва точно бы "сдулась" за 2 – 3 недели. В то же время сейчас украинцы фактически голыми руками пытаются выбивать российские возможности.
Действия со стороны Соединенных Штатов и Израиля были довольно неплохие и привели к тому, Иран, вероятнее всего, потерял наибольшие объемы своих производственных мощностей и складов со средствами воздушного нападения,
– предположил Храпчинский.
Однако безусловно, на его взгляд, Тегеран сегодня еще имеет дополнительные возможности, которые позволят ему совершать налеты.
Заметьте! Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что Иран не станет атаковать Европу или Украину своими баллистическими ракетами несмотря на их техническую способность туда долететь. Он прогнозирует, что Тегеран в дальнейшем сосредоточится на 3 – 4 объектах и сузит географию своих атак.
Какие объекты Ирана оказались под атакой?
Центральное командование ВС США сообщило, что американской армии удалось уничтожить существенный объём средств ПВО Ирана, а также пусковых площадок для запуска ударных БпЛА и баллистики.
Американские военные нацелились на иранский флот. Они уничтожили 11 кораблей в Оманском заливе, которые были на вооружении Ирана. В США заявили, что Тегеран больше не сможет атаковать международное судоходство.
Американский президент озвучил, что его армия продолжает выбивать вооруженные способности Ирана. США ликвидируют ракетный потенциал страны. Кроме того – мощности изготавливать новые образцы оружия. Он заверил, что Соединенные Штаты имеют достаточно сил, чтобы продолжать атаковать военные цели Ирана и уже опережают график, который планировали для проведения своей операции (4 недели).