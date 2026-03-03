Європі треба підготуватись серйозно: авіаексперт назвав реальні можливості іранської балістики
- Іранські балістичні ракети можуть досягати Європи, що створює загрозу для континенту.
- Сполучені Штати та Ізраїль знищили значну кількість іранських цілей, але військові можливості країна все ще зберігає.
Військовий портал Defense Express опублікував мапи умовної зони дії іранських балістичних ракет. Вони можуть дістатися Європи. Щодо їх "Шахедів", то ці дрони-камікадзе вже долітали до Польщі через Україну і Білорусь. З огляду на це, для Європи є загроза щодо застосування іранських засобів ураження.
Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, підкресливши, що така загроза існує вже тривалий період, адже Іран протягом кількох років лякає весь світ ядерною зброєю.
Потенціал Ірану послаблюється, але ЄС варто бути готовим
Сьогодні Європі, як наголосив авіаексперт, слід серйозніше підійти до питання необхідності покращити свої спроможності захищати повітряний простір. Зокрема шляхом розгортання додаткових систем ПРО, засобів малої протиповітряної оборони для протидії ударним безпілотникам.
Іран активно проводив програму публічних погроз і постійно показував велику кількість озброєння, яку має. Проте за перший день війни внаслідок дій Ізраїлю і Сполучених Штатів було знищено майже 500 цілей на території Ірану. Загалом іранські склади з ракетами за зброєю вже суттєво постраждали,
– констатував Храпчинський.
Ба більше, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американці ще не вдарили по всіх цілях, які є в Ірані. Цей процес поступовий. Тобто, ймовірно, склади з озброєнням або інші об'єкти далі будуть зазнавати ударів.
"Іран справді тривалий час розгортав свої програми щодо виробництва зброї, які були серйозно пов'язані з Росією. Але їх кількість точно не дозволила б Тегерану вести довготривалу війну", – переконаний Храпчинський.
Підсумовуючи, авіаексперт зауважив на тому, що якби в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році відбулись такі удари по країні-агресорці, як зараз по Ірану, то Москва точно б "здулася" за 2 – 3 тижні. Водночас нині українці фактично голими руками намагаються вибивати російські спроможності.
Дії з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю були доволі непогані й призвели до того, Іран, ймовірніше, втратив найбільші об'єми своїх виробничих потужностей і складів з засобами повітряного нападу,
– припустив Храпчинський.
Однак безумовно, на його погляд, Тегеран сьогодні ще має додаткові можливості, які дозволять йому здійснювати нальоти.
Зауважте! Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що Іран не стане атакувати Європу чи Україну своїми балістичними ракетами попри їх технічну здатність туди долетіти. Він прогнозує, що Тегеран надалі зосередиться на 3 – 4 об'єктах та звузить географію своїх атак.
Які об'єкти Ірану опинилися під атакою?
Центральне командування ЗС США повідомило, що американській армії вдалося знищити суттєвий обсяг засобів ППО Ірану, а також пускових майданчиків для запуску ударних БпЛА і балістики.
Американські військові націлились на іранський флот. Вони знищили 11 кораблів в Оманській затоці, які були на озброєнні Ірану. В США заявили, що Тегеран більше не зможе атакувати міжнародне судноплавство.
Американський президент озвучив, що його армія продовжує вибивати збройні спроможності Ірану. США ліквідовують ракетний потенціал країни. Крім того – потужності виготовляти нові зразки зброї. Він запевнив, що Сполучені Штати мають достатньо сил, аби продовжувати атакувати військові цілі Ірану і вже випереджають графік, який планували для проведення своєї операції (4 тижні).