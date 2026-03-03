Європі треба підготуватись серйозно: авіаексперт назвав реальні можливості іранської балістики

Військовий портал Defense Express опублікував мапи умовної зони дії іранських балістичних ракет. Вони можуть дістатися Європи. Щодо їх "Шахедів", то ці дрони-камікадзе вже долітали до Польщі через Україну і Білорусь. З огляду на це, для Європи є загроза щодо застосування іранських засобів ураження.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, підкресливши, що така загроза існує вже тривалий період, адже Іран протягом кількох років лякає весь світ ядерною зброєю.

Потенціал Ірану послаблюється, але ЄС варто бути готовим

Сьогодні Європі, як наголосив авіаексперт, слід серйозніше підійти до питання необхідності покращити свої спроможності захищати повітряний простір. Зокрема шляхом розгортання додаткових систем ПРО, засобів малої протиповітряної оборони для протидії ударним безпілотникам.

Іран активно проводив програму публічних погроз і постійно показував велику кількість озброєння, яку має. Проте за перший день війни внаслідок дій Ізраїлю і Сполучених Штатів було знищено майже 500 цілей на території Ірану. Загалом іранські склади з ракетами за зброєю вже суттєво постраждали,

– констатував Храпчинський.

Ба більше, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американці ще не вдарили по всіх цілях, які є в Ірані. Цей процес поступовий. Тобто, ймовірно, склади з озброєнням або інші об'єкти далі будуть зазнавати ударів.

"Іран справді тривалий час розгортав свої програми щодо виробництва зброї, які були серйозно пов'язані з Росією. Але їх кількість точно не дозволила б Тегерану вести довготривалу війну", – переконаний Храпчинський.

Підсумовуючи, авіаексперт зауважив на тому, що якби в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році відбулись такі удари по країні-агресорці, як зараз по Ірану, то Москва точно б "здулася" за 2 – 3 тижні. Водночас нині українці фактично голими руками намагаються вибивати російські спроможності.

Дії з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю були доволі непогані й призвели до того, Іран, ймовірніше, втратив найбільші об'єми своїх виробничих потужностей і складів з засобами повітряного нападу,

– припустив Храпчинський.

Однак безумовно, на його погляд, Тегеран сьогодні ще має додаткові можливості, які дозволять йому здійснювати нальоти.

Зауважте! Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що Іран не стане атакувати Європу чи Україну своїми балістичними ракетами попри їх технічну здатність туди долетіти. Він прогнозує, що Тегеран надалі зосередиться на 3 – 4 об'єктах та звузить географію своїх атак.

Які об'єкти Ірану опинилися під атакою?