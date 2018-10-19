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      Балуха этапировали в Керченский колонии

      63 Читати новину українською
      Владимир Балух
      Владимир Балух / Фото из открытых источников

      Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил о том, что политзаключенного Владимира Балуха доставили в Керченскую колонию.

      Об этом сообщило издание Крым.Реалії.

      Читайте также: Россия до сих пор не предоставила никакой информации о состоянии Сенцова и Балуха, – Денисова

      Ранее 24 Канал сообщал о том, что незаконного осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха в четверг, 18 октября, намерены этапировать в Керченскую колонию.

      Сейчас подтверждения от российской власти или адвокатов Балуха о том, что активист находится в Керченском колонии не поступало.

      Напомним, что Владимир Балух решил прекратить голодовку. По состоянию на 9 октября пленник Кремля голодал 205 дней. По данным адвоката Дмитрия Динзе, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

      В чем обвинили Владимира Балуха?
      8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

      Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок. В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. А 2 октября суд на месяц уменьшил срок заключения Балуху.

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Украинцы в плену РФ Владимир Балух
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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