Балуха этапировали в Керченский колонии

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил о том, что политзаключенного Владимира Балуха доставили в Керченскую колонию.

Об этом сообщило издание Крым.Реалії.

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Ранее 24 Канал сообщал о том, что незаконного осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха в четверг, 18 октября, намерены этапировать в Керченскую колонию.

Сейчас подтверждения от российской власти или адвокатов Балуха о том, что активист находится в Керченском колонии не поступало.

Напомним, что Владимир Балух решил прекратить голодовку. По состоянию на 9 октября пленник Кремля голодал 205 дней. По данным адвоката Дмитрия Динзе, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

В чем обвинили Владимира Балуха?

8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок. В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. А 2 октября суд на месяц уменьшил срок заключения Балуху.