В России вынесли приговор по делу банды криминального авторитета по кличке Пигарь. Его считали "смотрящим" от воров в законе в небольшом городе Алейск.

2 года уголовники держали в страхе жителей города, собирая с них дань. Алейск – небольшой город на 30 тысяч человек, где есть воинская часть. Затем бандиты Олега Пигаря жертвами чаще всего выбирали солдат и офицеров из местной военной части.

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Жертвы банды – военные

Алейск – провинциальный городок, но с одной важной поправкой: в нем дислоцирована 35 гвардейская мотострелковая бригада. Впрочем, военных в страхе держала банда Пигаря. Банда действовала вызывающе и избирала жертвами военных. Потерпевшие даже внешне очень похожи: невысокие и неспособные постоять за себя. Все молодые, чуть больше 20 лет – без жизненного опыта.

Из 31 пострадавшего 25 человек – военнослужащие: 24 контрактники и один младший офицер. Остальные – гражданские. При этом противиться бандитам пытались лишь 8 человек, остальные потерпевшие безропотно несли деньги.

Интересно, что источник информации о "страшных бандитах", которые готовы расправиться с любым, кто их ослушается, до сих пор не нашли. Просто все в городе говорили о "блатных", которые требуют деньги и которым лучше заплатить.



Задержали банду еще в 2015 году / Скриншот с видео

Преступления Пигаря и приспешников

Мужчины требовали денег под разными предлогами: кто-то не так посмотрел, кто-то вроде толкнул и тому одобное.

Некоторые требования и вовсе стоят особняком: один из участников банды сумел соблазнить жену офицера бригады и похвастался этим перед боссами. Те нашли женщину и за молчание потребовали у нее 5 тысяч рублей. Она заплатила.

Однажды, узнав, что у военнослужащего сломался личный автомобиль, банда предложила его бесплатно починить. Вместо этого они попросили недолго попользоваться машиной. Несколько месяцев бандиты ездили на этой машине, а потом продали ее. Никаких денег потерпевший не получил.

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Какое наказание получила банда

Суд длился 3 года, в основном потому, что потерпевшие уехали из Алейска – их приходилось разыскивать по всей стране. Допросы в основном шли через видео.

Приговор по делу банды оглашали две недели. Из 37 преступлений во время процесса были доказаны 34.

Руководитель группы Олег Пигарев был осужден на 12 лет колонии особого режима. Его правая рука Сергей Ковалев – на 12,5 года: суммарно у него преступлений больше, чем у руководителя группы. Еще двое участников получили 10 и 8,5 лет колонии строгого режима.