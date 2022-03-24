Их приготовили в 112 отдельной бригаде территориальной обороны города Киева. Украинские бойцы обещают россиянам "гостеприимную" встречу.

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Так что пока россиянам страшно даже в окопах под Киевом, столичная территориальная оборона тщательно готовится встретить "вторую армию мира". Эксклюзивный 300-килограммовый подарок для оккупантов назвали "бандера-фугас".

С ним украинские ребята будут встречать российских захватчиков на подступах к столице.

У нас есть бандеромобиль и мы создали 300-килограммовый "бандера-фугас". 112 бригада ТрО ждет москалей в гости,

– говорится в подписи видео.

Хороших гостей киевляне любят, а вот незваных – нет. Поэтому для них приготовили несколько сотен таких "подарков". А будет еще больше, уверяют защитники.

У оккупантов нет ресурсов

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, для наступления на Киев у вражеских войск нет ресурсов. Поэтому российское военное руководство перебрасывает на территорию Беларуси и оккупированного Крыма вооружение и военную технику из военных округов России.

На Броварском, Чернобыльском и Бучанском направлениях обороны Киева оккупанты вынуждены отказаться от наступательных действий. Враг перегруппировывает войска, ведет разведку позиций ВСУ и пытается удержать ранее занятые рубежи.

Тероборона Киева подготовила для оккупантов "подарки": смотрите видео