Среди каналов, которые есть на картинке, есть и логотип 24 канала. По замыслу авторов учебника, такое "произведение" россиян должно показать старшеклассникам пример пропаганды. Однако в России уже назревает истерика.

Обратите внимание Учит воевать с Москвой, – на российском телевидении "пылает" из-за отдыха Садового с детьми

Российский блогер ищет измену

Первым "забил тревогу" российский блогер Сергей Черкасский, который опубликовал фото из книги на своей странице в фейсбуке. Пропагандист пытался "найти измену" в использовании изображения, которое в российском информационном пространстве гуляет с начала агрессии против Украины в 2014 году.

Российское пропагандистское изображение

Использование изображения со свастикой, которым активно пользовались российские сайты, Черкасский считает "промыванием мозгов".

Реакция издательства

В издательстве "Орион", которое собственно выпустило учебник для 10 класса, уже отреагировали на эту ситуацию в комментарии для 24 канала. Там убеждены, что такая реакция российского пропагандиста на изображение в разделе о языке вражды в СМИ помогает достичь цели, которую поставили авторы учебника – раскрыть приемы и методы пропаганды Кремля. Однако коллектив издательства призывает не вестись на провокации.

Авторский коллектив надеется, что украинские массмедиа не будут становиться заложниками влияния российской пропаганды и будут проверять источники получения информации. Очень жаль, что в условиях информационной войны любой человек или идея могут быть очернены и подвергаться негативной рекламе безосновательно. Лишь консолидировав усилия мы сможем противодействовать агрессивной пропаганде,

– заявили в издательстве.

В "Орионе" подчеркнули, что изображение с нацистской символикой создали именно в России. Авторы учебника использовали его для демонстрации пропаганды. Кроме того, к этому изображению есть еще задачи, побуждающие старшеклассников к анализу информационных атак.



Страница из книги с этим изображением / Фото pidruchnyk.com.ua

Учебник по "гражданскому образованию" прошел необходимые этапы проверки. Никаких замечаний во время них, в частности к изображению, у экспертов не возникало.

Кроме того, в издательстве обратили внимание в целом на характер публикаций Сергея Черкасского, который опубликовал якобы "возмутительные" фото из книги. Они, в основном, имеют антиукраинский характер.

К теме предлагаем "лучшие" лживые заявления России относительно Украины: смотрите видео