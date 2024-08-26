Это свидетельствует или о реальном состоянии финансовых дел банка, которому не доверяют собственные акционеры, или о том, что история с допэмиссией является лишь способом удержать Нацбанк от радикальных мер по выводу банка с рынка, как разыграна, только с целью дать Нацбанку основание не принимать радикальные меры по выводу банка с рынка.



Впрочем, такая практика, очевидно, не вызывает возражений у регулятора, поскольку реакции со стороны НБУ отсутствует. Отечественные и зарубежные журналисты неоднократно и безуспешно просили главу НБУ Пышного прокомментировать ситуацию с финучреждением.

Злоупотребления в банке Альянс

Злоупотребления в банке "Альянс" в предвоенные годы неоднократно попадали в поле зрения Нацбанка и правоохранительных органов. В перечне таких злоупотреблений: история с обслуживанием гемблинговых компаний с российским следом, махинации с ОВГЗ, неуплата по банковским гарантиям, выданным в пользу Минобороны.

Уже в условиях полномасштабной войны банк "Альянс" стал участником схемы, которой убытки более чем на 1 миллиард гривен были нанесены НЭК "Укрэнерго". Речь идет о выданной и неуплаченной в пользу государственной компании банковскую гарантию на 1,85 миллиарда гривен. Несмотря на безусловный характер такого типа возмещения, банк уже третий год судится с государством.

Дело в том, что позиционируя себя как лидера рынка банковских гарантий и зарабатывая деньги на их массовой выдаче, банк "Альянс" не имел и не имеет реальных ресурсов для их обслуживания. Так, выданная в 2021 году гарантия в 1,85 миллиарда гривен превысила 25% стоимости активов банка. Как выявило расследование НАБУ по громкому делу о нанесении убытков НЭК "Укрэнерго", руководство банка "Альянс" систематически подделывало отчетность и предоставило Нацбанку по данной гарантии заниженные в 6 раз данные, что само по себе должно было стать основанием для прекращения деятельности банка. Проверка НБУ в январе 2023 года выявила не только эти нарушения, но и не соответствие деятельности банка другим нормативам.

Впрочем, Нацбанк решил спасать банк, ведь еще в 2022 году выдал банку "Альянс" кредитов рефинансирования на почти 2,5 миллиарда гривен. Очевидно, одним из условий, на которых банку позволили продолжить свое существование, стало обязательство руководства банка увеличить уставный капитал финучреждения. Впервые намерение увеличить уставный капитал на 247 миллионов гривен путем эмиссии акций банк "Альянс" озвучил еще летом 2023 года. Тогда же в СМИ громко сообщалось о разрешении антимонопольного комитета, полученное Председателем наблюдательного совета и фактическим бенефициаром банка Павлом Щербанем на приобретение пакета допэмиссии банка, что сосредотачивало бы в его руках более 25% акций банка.

С тех пор, по данным отчетности банка "Альянс", аналогичные решения о допэмиссии принимались еще трижды. Впрочем, ни один из переносов и продлений сроков продажи акций для действующих 43 акционеров банка не принес результатов. Не помогла даже замена Председателя правления банка. Обвиняемую и объявленную в международный розыск по делу НАБУ о нанесении ущерба государству на 716 миллионов гривен Фролову акционеры банка отправили в отставку в мае 2024 года. Правда, и статус исполняющего обязанности председателя правления, в котором преемник Буркиця находится уже более трех месяцев, очевидно, не добавляет уверенности акционерам в будущем финучреждения. В любом случае вкладывать свои средства в банк акционеры желания не изъявили.

Не спешит становиться владельцем 25% акций банка и Павел Щербань. По данным СМИ, Председатель наблюдательного совета банка "Альянс" только за последний год стал учредителем и единственным бенефициаром трех компаний с заявленным общим уставным капиталом в 2,5 миллиарда гривен. Действительно ли Павел Щербань имеет подтвержденный источник происхождения и намерение внести эти средства в уставный фонд вновь созданных компаний, или это очередная схема по легализации средств с помощью открытых в банке "Альянс" счетов этих компаний – вопрос к Государственной налоговой службе. К тому же в конце года Павел Щербань, вероятно, оставит свою должность из-за завершения срока полномочий.

Сейчас выглядит на то, что финансовая ситуация в банке "Альянс" зашла в тупик, поэтому дело теперь за НБУ и господином Пышным. Возможно, хотя бы продемонстрированная банком "Альянс" недоговороспособность заставит руководство НБУ озвучить свою позицию причин лояльности к финучреждению.