Как рассказали в пресс-службе банка, все было сделано усилиями сотрудников – расчистили территорию, установили деревянные скамейки у воды, создав живописное место для проведения времени на природе, отмечает 24 Канал. Теперь посетители Труханова острова имеют еще одну возможность насладиться красивым видом и отдохнуть на лоне природы.

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Труханов остров на Днепре имеет большое значение для столицы как природный, культурный и рекреационный объект. Ежедневно десятки тысяч украинцев посещают его для прогулок, занятий спортом и участия в различных мероприятиях.

Как река Днепр дарит жизнь городам и селам на своем пути, так и наш банк способствует экономическому и социальному развитию Украины. Мы с командой решили собственными силами обустроить на Трухановом острове место для восстановления сил и положительной энергии, которая так необходима всем украинцам, особенно сейчас, – прокомментировал инициативу Сергей Панов, председатель Правления Банка Кредит Днепр.

Как известно, 7 июля Банк Кредит Днепр отметил 31 годовщину своей деятельности. Это уже третий день рождения банка, который выпадает на период полномасштабной войны, поэтому команда банка вместе с клиентами и партнерами продолжает делать все возможное для победы Украины. Банк остается надежным финансовым партнером для бизнеса и украинцев, делает весомый вклад в развитие экономики государства и активно реализует пакет социальных и благотворительных инициатив.