ПриватБанк не выдает валюту наличными: подробности

Валютообменные операции банки в основном перевели в режим онлайн. Однако, некоторые банки продолжают покупать у населения доллары и евро.

Остановлена продажа на время прекращения международного авиасообщения. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

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С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания,

– говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка при предварительном заказе.

Такое же новведение ввел Альфа банк. Из-за повышенного спроса на наличную валюту прекращена ее продажа, сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, Альфа-банк с 17 марта приостановил работу 45 отделений по всей стране: в Гайвороне, Знаменке, Каменец-Подольском, Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах.

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