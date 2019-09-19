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      В Киеве "заминировали" мосты, роддома и торговые центры – перекрыли даже Банковую

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      Банковую перекрывали из-за сообщения о минировании
      Банковую перекрывали из-за сообщения о минировании / Иллюстративное фото

      Полиция проверяет сообщение о заминировании нескольких мостов, роддомов и торговых центров в Киеве. Такое же сообщение правоохранители получили об офисе президента.

      Правоохранители получили сообщение о заминировании ряда объектов, однако точное их количество пока не называют, об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевщины.

      Важно: Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве: что об этом известно

      Из-за сообщения о минировании также перекрывали улицу Банковую, вход на территорию Офиса президента был закрыт, об этом пишет "РБК-Украина". Однако 24 каналу в полиции информацию об этом не подтвердили.

      Сейчас на нескольких объектах работают взрывотехники и кинологи.

      Что произошло в Киеве накануне на мосту Метро?

      В среду, 18 сентября, мужчина на мосту Метро личным авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Из-за инцидента движение в столице было парализовано. Полиция отправила на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника. На самом деле взрывчатки у него не было.

      Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов.

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      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Фейковые заминирования Полиция
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