В Киеве "заминировали" мосты, роддома и торговые центры – перекрыли даже Банковую

Полиция проверяет сообщение о заминировании нескольких мостов, роддомов и торговых центров в Киеве. Такое же сообщение правоохранители получили об офисе президента.

Правоохранители получили сообщение о заминировании ряда объектов, однако точное их количество пока не называют, об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевщины.

Важно: Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве: что об этом известно

Из-за сообщения о минировании также перекрывали улицу Банковую, вход на территорию Офиса президента был закрыт, об этом пишет "РБК-Украина". Однако 24 каналу в полиции информацию об этом не подтвердили.

Сейчас на нескольких объектах работают взрывотехники и кинологи.

Что произошло в Киеве накануне на мосту Метро?

В среду, 18 сентября, мужчина на мосту Метро личным авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Из-за инцидента движение в столице было парализовано. Полиция отправила на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника. На самом деле взрывчатки у него не было.

Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов.