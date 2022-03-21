Об этом заявил председатель наблюдательного совета UKRSIBBANK, который входит в группу, Франсуа Бенаро.

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BNP Paribas сокращал свою деятельность в РФ

В последние годы BNP Paribas постепенно выходил с российского рынка. По словам Бенаро, с 2012 года банк сокращал деятельность в розничном бизнесе и в 2020 году полностью прекратил потребительское кредитование.

После новых санкций против России финансирование всех новых проектов группы было приостановлено.

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