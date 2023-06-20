Об этом в отчете о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне uaAAA (высокая кредитоспособность) по национальной шкале сообщило рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг", пишет 24 Канал.

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"Ключевые балансовые показатели АО "Банк Кредит Днепр" в первом квартале 2023 года продемонстрировали рост: активы выросли на 1,50% до 19,645 миллиарда гривен; объем кредитов и авансов клиентам увеличился на 4,85% до 4,055 миллиарда гривен; обязательства +0,34% до 17,731 миллиарда гривен; собственный капитал показал прирост +13,57% до 1,914 миллиарда гривен", – сообщает пресс-служба Банка Кредит Днепр со ссылкой на отчет РА "Стандарт-Рейтинг".

Более того, в апреле 2023 года Банк осуществил полное досрочное погашение кредита рефинансирования от НБУ на сумму 180 миллионов гривен с начальным сроком погашения в первом квартале 2026 года, а также на сумму 220 миллионов гривен с начальным сроком погашения во втором квартале 2026 года. По оценке Агентства этот факт в перспективе может положительно повлиять на показатель чистого процентного дохода банка за счет существенного снижения его процентных расходов.

Как отметил Андрей Белоус, финансовый директор банка, по итогам деятельности в первом квартале 2023 года прибыль АО "Банк Кредит Днепр" составила 217,276 миллиона гривен и, учитывая текущую тенденцию, банк ожидает сохранения доходности по результатам первого полугодия.

Обратите внимание. Банк Кредит Днепр входит в список двадцати крупнейших финансовых учреждений Украины по валовым активам и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом.

По результатам деятельности на 01.06.2023 года Банк Кредит Днепр продемонстрировал прибыль в размере 187,7 миллиона гривен. По состоянию на 01.06.2023 года активы Банка составили 19 125,9 миллиона гривен. Кредитный портфель — 4 305,4 миллиона гривен, портфель средств клиентов достиг 16 921,0 миллиона гривен. Регулятивный капитал — 1 675,3 миллиона гривен.