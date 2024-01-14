Артур Букевич почти пол своей жизни работает барбером. В свое время мужчина открыл первый барбершоп в Хмельницком. О том, как изменилась жизнь 30-летнего барбера после полномасштабного вторжения россиян в Украину, читайте в эксклюзивном материале 24 Канала.

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Барбершоп на "нуле"

Год назад Артур впервые поехал на фронт, чтобы постричь бойцов. О такой услуге его попросил знакомый. Сам мужчина шутит, что теперь вправе называть себя барбером-экстремалом.

Было очень страшно, потому что к врагу близко и позиции часто обстреливаются. Через пару минут было 40 – 50 приходов. Каждые несколько минут прилетал снаряд. Конечно, при таких обстоятельствах стричь невозможно. Однажды стрижу ребят и начинается обстрел. Мне военный говорит: "Бери машинку, дострижемся в подвале". А я в ответ: "Ты что сдурел. Побежали в подвал, потом дострижемся",

– рассказал Артур.

Хмельницкий барбер-экстремал неоднократно подвергался обстрелам, но работу волонтерской парикмахерской останавливать не собирается. Артур имеет в арсенале весь комплект защитного снаряжения и конечно ножницы, машинку и даже ароматную воду.

Когда отрабатывала вражеская авиация, я впервые бросил свою машинку. Ведь жизнь важнее,

– добавил барбер.

Сейчас за плечами мужчины уже 13 визитов к защитникам. Дорога занимает 15 – 20 часов, поэтому каждый месяц он приезжает сразу на несколько дней. Однако главное для барбера отнюдь не прическа, а то, что он морально разгружает бойцов.

Это как спиритический сеанс. Я создаю атмосферу. Мне кажется, что когда ты пришел на стрижку, тебя попшикали водичкой, пахнущей лавандой, кстати, лаванда очень успокаивает людей, на фоне играет музыка и стоит прикольный чувачек, то это интересная картина,

– с улыбкой произнес мужчина.

В Хмельницком продолжает работать барбершоп Артура. Заработанные деньги он тратит на помощь бойцам. В канун Нового года барбер привез защитникам на передовую подарки и попал под российский обстрел.

Артур Букевич стрижет военных на фронте / Фото: 61-я Отдельная Механизированная Степная бригада

"Поехали развозить подарки. Я нес Starlink и вдруг небо начало гореть. Одновременно красиво и страшно. Враг начал обстреливать и мы побежали. Я бежал и думал, хоть бы не бросить тот Starlink. Я не думал о том, что меня может убить", – добавил Артур.

Несмотря на войну, жизнь продолжается

В декабре 2023 года в деоккупированное село Безруки Харьковской области творческую встречу приезжали Сергей Жадан, Павел Коробчук и Зоряна Биндас.

Несмотря на оккупацию и обстрелы, община возвращается к жизни. Местные делают все возможное, чтобы как дети, так и взрослые имели безопасное пространство, где можно полезно провести время.