Активисты держат в руках плакаты в поддержку Украины, в частности, просят Путина остановить войну в Украине.

К теме Лидеры НАТО призвали Россию немедленно прекратить войну с Украиной

В Барселоне второй день продолжаются демонстрации украинской диаспоры. Активисты призывают ЕС ввести дополнительные санкции и немедленные действия.

Украинцы и испанцы вместе поют гимн Украины / Видео:

В этот полдень около 200 человек собрались перед делегацией ЕС в Барселоне на Пасео де Грасия, чтобы попросить наказать действия лидера Кремля Владимира Путина.

"Украина свободна" или "санкции против Путина" – были самыми повторяющимися скандированиями на акции протеста.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!