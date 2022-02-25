Активисты держат в руках плакаты в поддержку Украины, в частности, просят Путина остановить войну в Украине.
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В Барселоне второй день продолжаются демонстрации украинской диаспоры. Активисты призывают ЕС ввести дополнительные санкции и немедленные действия.
Украинцы и испанцы вместе поют гимн Украины / Видео:
В этот полдень около 200 человек собрались перед делегацией ЕС в Барселоне на Пасео де Грасия, чтобы попросить наказать действия лидера Кремля Владимира Путина.
"Украина свободна" или "санкции против Путина" – были самыми повторяющимися скандированиями на акции протеста.