Батальон "Крым": по каким правилам правоверные мусульмане воевали на Донбассе

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" - в батальоне "Крым" нельзя было выпивать и сквернословить. Такие правили в добровольческом подразделении установил его комбат Иса Акаев, бойцы которого поднимали украинский флаг на Саур-Могиле, а позже защищали Мариуполь. Но добровольческий батальон крымских татар расформировали.

Также в выпуске: Как делом Балуха запугивают крымчан. Что по мнению американского сенатора Роберта Портмана вернет Крым Украине. Оккупационная власть уничтожает Ханский дворец в Бахчисарае вместо его реставрации. Как отбывают наказание украинцы, которых в оккупированном Крыму обвинили в диверсиях. Дмитрий Евчин, журналист "Радио Свобода".