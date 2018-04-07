Батальон "Крым": по каким правилам правоверные мусульмане воевали на Донбассе
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" - в батальоне "Крым" нельзя было выпивать и сквернословить. Такие правили в добровольческом подразделении установил его комбат Иса Акаев, бойцы которого поднимали украинский флаг на Саур-Могиле, а позже защищали Мариуполь. Но добровольческий батальон крымских татар расформировали.
Также в выпуске:
Как делом Балуха запугивают крымчан.
Что по мнению американского сенатора Роберта Портмана вернет Крым Украине.
Оккупационная власть уничтожает Ханский дворец в Бахчисарае вместо его реставрации.
Как отбывают наказание украинцы, которых в оккупированном Крыму обвинили в диверсиях.
Дмитрий Евчин, журналист "Радио Свобода".
Источник: 24 Канал
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