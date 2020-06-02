Проблема не в том, что российские руководители не отвечают за свои слова. Главное, что они вообще выпали из современной реальности.

После того, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин из-за первого пилотируемого полета американского корабля Crew Dragon оказался одним из главных героев комического, а не космического пространства – нужно понять, что эта история вообще не про космос. Она лишь иллюстрирует отсутствие конкуренции в России, причем в любой отрасли, какую ни возьми.

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Американские "батуты" – лучшие в мире!

Когда-то Рогозин через Twitter предупредил американцев, что если они будут зловредничать против России, то им придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции на батуте. Тогда их на МКС доставляли россияне, а Рогозин считал, что так будет длиться вечно. Теперь он оправдывает собственную глупость в свойственной ему манере анекдота: дескать, в 2014 году сочинял свой твит, спасая таким образом космическую отрасль от американских санкций: пригрозил батутом – и угроза сработала!

Эти оправдания, разумеется, не выдерживают никакой критики. Рогозин тогда реагировал на санкционную политику как таковую. Хотя США и не собирались отказываться от оговоренных контрактом полетов американских астронавтов на российских "Союзах", а "Роскосмос" не мог прекратить эти полеты в одностороннем порядке без значительного ущерба для собственного бюджета. Так что выяснять, что было бы, если бы полеты прекратились, сейчас совершенно бессмысленно – в 2014 году отказ от совместной работы на МКС вообще не обсуждался, а текст Рогозина был всего лишь частью общего глумления над западными санкциями, начавшегося после нападения России на Украину.

Советская карикатура

Проблема не в том, что российские руководители не отвечают за свои слова. Главное, что они вообще выпали из современной реальности: строят у себя дома карикатуру на Советский Союз и решительно отказываются понимать, почему весь остальной мир не развивается в матрице этой карикатуры?

В свое время в схожей с Рогозиным ситуации, хотя и безо всяких публикаций в соцсетях, оказался председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Он наотрез отказывался увидеть перспективы сланцевого газа и, таким образом, самого "Газпрома". В схожей ситуации, только со сланцевой нефтью, очнулся и председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин. И этот ближайший соратник Путина "оказался на батуте" в недавней ценовой войне России с Саудовской Аравией – размеры российских потерь в ней уже хорошо известны. А сейчас дело дошло и до космоса.

Американцы прекратили свои пилотируемые полеты из-за дороговизны программы. Они решили, что доставлять астронавтов на российских кораблях дешевле. Но американская система конкурентного рынка должна была рано или поздно сработать – что и произошло. Ведь Илон Маск – не единственный, кто готов послать в космос пилотируемую ракету. Уже в ближайшие годы такие запуски смогут осуществить еще несколько фирм. Таким образом, в США возникнет реальная конкуренция частных концернов, которые будут работать с государственными заказами и думать о собственных интересах. А в России?

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А в России будет государственный "Роскосмос", руководимый человеком, никакого отношения к космической отрасли не имеющим, зато способным писать твиты о батутах, которые наверняка нравятся президенту Путину. Так что это не история о конкуренции в освоении космоса. Это история об отсутствии конкуренции в России как таковой, в любой отрасли. История о воинствующем непрофессионализме и архаичном мышлении, для которой батут подошел, как хорошая метафора.

Источник: Детали