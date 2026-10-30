"Требования России неприемлемы": адмирал Бауэр о численности ВСУ

Об этом Роб Бауэр заявил в интервью "Укринформу" в кулуарах специального мероприятия брюссельского офиса Киевского форума по безопасности.

Adv

популярные видео

Какие условия необходимы Украине для справедливого мира?

По его мнению, для достижения справедливого мира важно обеспечить два принципиальных элемента.

Первый – сохранение суверенитета Украины, в частности права самостоятельно определять свое будущее и выбирать союзы. Для этого страна должна иметь сильные и боеспособные Вооруженные силы.

Во-первых, Украина должна оставаться по-настоящему суверенным государством, которое само определяет свое будущее и союзы, в которые оно входит. А это означает наличие боеспособных вооруженных сил. Это означает возможность управлять страной так, как того хочет украинский народ. Все требования России о том, что в Украине не должно быть мощных вооруженных сил, – неприемлемы– заявил Бауэр.

Вторым обязательным элементом адмирал назвал надежные механизмы сдерживания России от новой агрессии.

Реклама

Часто говорят о "гарантиях безопасности". Но нужны именно действенные механизмы сдерживания, чтобы Россия четко понимала: если она попытается повторить агрессию, то потерпит неудачу– подчеркнул бывший председатель Военного комитета НАТО.

Бауэр считает, что без этих двух условий Украине будет крайне сложно принять любое предложение о мирном урегулировании.

Адмирал также предположил, что территориальные уступки могли бы стать частью определенного решения, но только при условии сохранения украинского суверенитета и наличия действенных гарантий безопасности. В то же время он подчеркнул разницу между фактическим непризнанием контроля над территорией и юридическим признанием ее российской.

К тому же речь не идет о том, чтобы просто отдать земли. Можно сказать, что вы признаете, что не контролируете эти территории, но в то же время не признаете их российскими. Никакого признания де-юре. Это лишь принятие ситуации – только ради прекращения войны– пояснил Бауэр.

Реклама

Он также упомянул опыт Будапештского меморандума 1994 года. По его убеждению, любые новые обязательства в сфере безопасности должны быть максимально приближены к механизму, предусмотренному статьей 5 Устава НАТО.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы сохранить численность Вооруженных сил. Однако будущая численность украинской армии будет зависеть от финансирования и формата гарантий безопасности, которые получит Киев.