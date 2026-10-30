"Требования России неприемлемы": адмирал Бауэр о численности ВСУ

Адмирал Бауэр о безопасности Украины / Коллаж 24 Канала ("Армия Информ", Getty Images)
Бывший председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал два ключевых условия, без которых Украине не стоит соглашаться на мирное урегулирование. По его словам, государство должно сохранить сильные и боеспособные Вооруженные силы и получить эффективные механизмы сдерживания России от повторного вторжения.
Об этом Роб Бауэр заявил в интервью "Укринформу" в кулуарах специального мероприятия брюссельского офиса Киевского форума по безопасности.
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Какие условия необходимы Украине для справедливого мира?
По его мнению, для достижения справедливого мира важно обеспечить два принципиальных элемента.
Первый – сохранение суверенитета Украины, в частности права самостоятельно определять свое будущее и выбирать союзы. Для этого страна должна иметь сильные и боеспособные Вооруженные силы.
Во-первых, Украина должна оставаться по-настоящему суверенным государством, которое само определяет свое будущее и союзы, в которые оно входит. А это означает наличие боеспособных вооруженных сил. Это означает возможность управлять страной так, как того хочет украинский народ. Все требования России о том, что в Украине не должно быть мощных вооруженных сил, – неприемлемы
Вторым обязательным элементом адмирал назвал надежные механизмы сдерживания России от новой агрессии.
Часто говорят о "гарантиях безопасности". Но нужны именно действенные механизмы сдерживания, чтобы Россия четко понимала: если она попытается повторить агрессию, то потерпит неудачу
Бауэр считает, что без этих двух условий Украине будет крайне сложно принять любое предложение о мирном урегулировании.
Адмирал также предположил, что территориальные уступки могли бы стать частью определенного решения, но только при условии сохранения украинского суверенитета и наличия действенных гарантий безопасности. В то же время он подчеркнул разницу между фактическим непризнанием контроля над территорией и юридическим признанием ее российской.
К тому же речь не идет о том, чтобы просто отдать земли. Можно сказать, что вы признаете, что не контролируете эти территории, но в то же время не признаете их российскими. Никакого признания де-юре. Это лишь принятие ситуации – только ради прекращения войны
Он также упомянул опыт Будапештского меморандума 1994 года. По его убеждению, любые новые обязательства в сфере безопасности должны быть максимально приближены к механизму, предусмотренному статьей 5 Устава НАТО.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы сохранить численность Вооруженных сил. Однако будущая численность украинской армии будет зависеть от финансирования и формата гарантий безопасности, которые получит Киев.
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